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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 19 октября 2014
Урал
19.10.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
36'
А. Ерохин
65'
П. Фонтанелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
85'
Замена
А. Зуев
️️️️
Ромуло
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Данцев
79'
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Ставпец
73'
ГОЛ! 2:0!
П. Фонтанелло
Пас отдал
К. Ярошенко
65'
64'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Т. Коста
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Ф. Смолов
61'
Травма
Ф. Смолов
59'
55'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Э. Манучарян
36'
35'
Желтая карточка
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
4-1-2-2-1
12
Заболотный
7
Данцев
6
Оттесен
2
Хозин
14
Фонтанелло
10
Фидлер
99
Ярошенко
10
Манучарян
21
Ерохин
16
Ставпец
90
Смолов
3-2-2-2-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
35
Таски
2
Инсаурральде
27
Ромуло
4
Чельстрем
8
Коста
14
Хурадо
91
Яковлев
10
Промес
22
Дзюба
7
Данцев
15
Новиков
15
Новиков
7
Данцев
90
Смолов
10
Лунгу
10
Лунгу
90
Смолов
16
Ставпец
2
Гогниев
2
Гогниев
16
Ставпец
27
Ромуло
17
Зуев
17
Зуев
27
Ромуло
8
Коста
30
Карлос
30
Карлос
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
88
Глушаков
4
Чельстрем
Остались в запасе
Урал
Спартак
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Урал - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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