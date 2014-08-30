Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 30 августа 2014
Амкар-Пермь
30.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
45+2'
И. Киреев
81'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
89'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Глушаков
83'
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:0!
Г. Пеев
Пас отдал
И. Киреев
81'
Замена
Г. Пеев
️️️️
П. Соломатин
74'
Замена
Я. Гол
️️️️
З. Сираков
69'
Желтая карточка
Р. Герус
67'
63'
Замена
М. Уорис
️️️️
С. Таски
57'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Д. Белоруков
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Киреев
45'
+2
33'
Замена
Джано
️️️️
К. Промес
32'
Травма
К. Промес
28'
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Я. Вавржиняк
️️️️
П. Занев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
97
Томас Фибел
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
31
Павел Соломатин
ПП
18
Александр Коломейцев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
9
Марко Симоновски
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-3-3-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
97
Фибел
14
Сираков
88
Киреев
71
Дзахов
31
Соломатин
18
Коломейцев
4-1-3-1-1
32
Ребров
34
Макеев
2
Инсаурральде
35
Таски
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
14
Хурадо
88
Глушаков
23
Комбаров
10
Промес
22
Дзюба
11
Занев
31
Вавржиняк
31
Вавржиняк
11
Занев
14
Сираков
5
Гол
5
Гол
14
Сираков
31
Соломатин
7
Пеев
7
Пеев
31
Соломатин
10
Промес
7
Джано
7
Джано
10
Промес
88
Глушаков
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Глушаков
35
Таски
20
Уорис
20
Уорис
35
Таски
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Спартак
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Mynet: Жедсон несчастлив в «Спартаке» и хочет уйти
Вчера, 13:39
41
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
Вчера, 09:51
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Mynet: Жедсон несчастлив в «Спартаке» и хочет уйти
Вчера, 13:39
41
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
Вчера, 09:51
3
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+