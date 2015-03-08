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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 08 марта 2015
Спартак
08.03.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
87'
К. Промес
61'
М. Перейра
67'
Ари
72'
О. Ахмедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
ГОЛ! 1:3!
К. Промес
Пас отдал
Д. Давыдов
87'
84'
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
Замена
Джано
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
80'
78'
Замена
Вандерсон
️️️️
О. Ахмедов
76'
Замена
М. Измайлов
️️️️
М. Перейра
72'
ГОЛ! 0:3!
О. Ахмедов
Пас отдал
В. Калешин
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Глушаков
69'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
66'
Желтая карточка
О. Ахмедов
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Желтая карточка
К. Чельстрем
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Ромуло
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
22
Жоаозиньо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-4-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
35
Таски
18
Паршивлюк
14
Хурадо
27
Ромуло
4
Чельстрем
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
22
Жоаозиньо
10
Перейра
10
Ахмедов
10
Мамаев
18
Газинский
15
Широков
39
Ари
88
Глушаков
57
Кротов
57
Кротов
88
Глушаков
14
Хурадо
7
Джано
7
Джано
14
Хурадо
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
10
Перейра
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Перейра
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
10
Ахмедов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Ахмедов
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
64
Олег Ланин
ОП
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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