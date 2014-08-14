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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 14 августа 2014
Краснодар
14.08.2014, четверг, 21:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Спартак
26'
М. Измайлов
57'
Ари
64'
В. Быстров
68'
Жоаозиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
79'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
73'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
70'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Жоаозиньо
68'
65'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 3:0!
В. Быстров
Пас отдал
Ари
64'
Желтая карточка
С. Петров
62'
59'
Желтая карточка
Е. Макеев
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
57'
Замена
В. Быстров
️️️️
М. Измайлов
55'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
46'
27'
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:0!
М. Измайлов
Пас отдал
Ю. Газинский
26'
20'
Травма
А. Дзюба
11'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Т. Коста
10'
Травма
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-3-2-1
31
Дикань
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Перейра
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
39
Ари
4-1-3-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
2
Инсаурральде
16
Боккетти
34
Макеев
4
Чельстрем
7
Джано
88
Глушаков
8
Коста
10
Промес
22
Дзюба
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
2
Измайлов
34
Быстров
34
Быстров
2
Измайлов
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
8
Коста
23
Комбаров
23
Комбаров
8
Коста
22
Дзюба
20
Уорис
20
Уорис
22
Дзюба
34
Макеев
88
Давыдов
88
Давыдов
34
Макеев
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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