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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Спартак
Торпедо - Спартак: обзор матча 21 марта 2015
Торпедо
21.03.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
21'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Спартак
Вторая желтая
Д. Билялетдинов
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Давыдов
86'
Желтая карточка
Ж. Карлос
83'
Замена
Ромуло
️️️️
Джано
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
77'
Желтая карточка
А. Кацалапов
76'
Замена
А. Пугин
️️️️
А. Смарасон
64'
60'
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Стеклов
58'
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Глушаков
43'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
В. Рыков
41'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Давыдов
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
А. Кокошка
19'
Травма
А. Кокошка
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
16
Далибор Стеванович
ЦП
14
Антон Путило
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
30
Жоао Карлос
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
7
Джано
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-3-3
30
Жевнов
34
Кацалапов
3
Кокошка
44
Рыков
9
Комбаров
20
Стеклов
16
Стеванович
14
Путило
27
Мирзов
4
Смарасон
10
Угу Виейра
4-1-3-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
2
Инсаурральде
35
Таски
30
Карлос
4
Чельстрем
7
Джано
88
Глушаков
20
Эберт
10
Промес
88
Давыдов
3
Кокошка
5
Микуцкис
5
Микуцкис
3
Кокошка
20
Стеклов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Стеклов
4
Смарасон
17
Пугин
17
Пугин
4
Смарасон
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
88
Глушаков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
88
Глушаков
7
Джано
27
Ромуло
27
Ромуло
7
Джано
Остались в запасе
Торпедо
Спартак
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Торпедо - Спартак
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:40 (прямая)
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