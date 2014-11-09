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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 09 ноября 2014
Спартак
09.11.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
7'
Ю. Мовсисян
21'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
И. Лозенков
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
84'
Замена
А. Зуев
️️️️
П. Эберт
73'
67'
Замена
М. Вотинов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
П. Эберт
61'
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Широков
60'
52'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Кузнецов
30'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
К. Чельстрем
21'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
К. Промес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
15
Роман Широков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ОП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
30
Карлос
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
20
Эберт
88
Глушаков
15
Широков
10
Промес
14
Мовсисян
3-4-2-1
1
Филимонов
14
Лозенков
23
Калешин
18
Сухарев
4
Васильев
18
Кашчелан
28
Рыжков
8
Тесак
10
Кузнецов
21
Зотов
48
Кутьин
20
Эберт
17
Зуев
17
Зуев
20
Эберт
15
Широков
8
Коста
8
Коста
15
Широков
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
10
Кузнецов
90
Лях
90
Лях
10
Кузнецов
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
28
Рыжков
45
Вотинов
45
Вотинов
28
Рыжков
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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