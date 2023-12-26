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Одил Ахмедов
Новости
Одил Ахмедов - новости
Завершил карьеру
25 ноября 1987 (38)
#10 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Узбекистан
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Трансферы
Публикации
Ахмедов назвал тренера, который сделал из Смолова бомбардира
2023.12.26 21:11
Ахмедов рассказал, почему выбрал переход в «Краснодар», а не ЦСКА или «Зенит»
2023.12.26 13:11
1
Ахмедов раскрыл, ради какой зарплаты уехал в Китай из «Краснодара»
2023.12.25 21:56
2
Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»
2023.12.25 20:08
2
Ахмедов назвал причину завершения карьеры в 33 года
2022.11.01 00:20
«Думаю, новенькая «Бугатти» была прописана в его контракте». Ахмедов – о подарке Керимова для Это’О
2022.10.31 13:00
«Галицкий – номер один в мировом футболе». Ахмедов – о владельце «Краснодара»
2022.10.31 12:37
2
Ахмедов: «Денисов говорил много нелицеприятного о чернокожих игроках «Анжи». Из-за этого чуть не подрался с Это′О»
2022.10.31 12:00
Ахмедов: «Если бы не отстранение, сборная России с Карпиным пробилась бы в плей-офф ЧМ-2022»
2022.10.31 10:58
6
Ахмедов: «По важности для «Анжи» Карлос не сравнится с Это’О»
2022.10.31 08:59
Экс-игрок «Анжи»: «Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина»
2022.10.30 23:33
Фото
Экс-игрок «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов стал вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана
2021.12.25 16:33
Фото
Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру
2021.12.19 11:53
4
Ахмедов – о конфликтах в «Анжи»: «Мы с Это’О оскорбляли друг друга. После этого подружились»
2021.02.18 15:48
Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»
2020.04.14 06:33
9
Ахмедов: «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом»
2020.04.13 20:45
5
Экс-игрок «Анжи» Ахмедов: «В Китае более техничный футбол, чем в России»
2020.04.13 18:27
7
Ахмедов: «В Китае все нормально, страна практически победила коронавирус. Скоро сможем играть»
2020.04.04 00:22
Одил Ахмедов: «Скучаю по России, готов рассмотреть предложения из РПЛ»
2019.04.04 07:59
20
Кубок Азии. Голы игрока «Ростова» Шомуродова и экс-футболиста РПЛ Ахмедова принесли Узбекистану победу над Оманом
2019.01.09 20:56
2
«Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром и Ахмедовым впервые в истории выиграл китайскую Суперлигу
2018.11.07 17:47
12
Ахмедов: «Я мог перейти в «Ниццу» из «Краснодара», но трансферная сумма не устроила российский клуб»
2018.01.18 22:00
2
Ахмедов: «Если не победим Южную Корею, футбол в Узбекистане можно закрывать»
2017.09.03 13:30
3
Ахмедов: «Смолов опоздал с переездом заграницу»
2017.04.18 22:10
6
Одил Ахмедов хочет попасть вместе со сборной Узбекистана на ЧМ-2018
2017.03.14 10:40
5
Видео
Дальний удар Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче Лиги чемпионов Азии
2017.02.21 18:17
9
Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Миранчука, «Рубин» – первый»
2016.12.31 15:05
3
Непомнящий заявил, что Ахмедов в 18 лет чувствовал себя на поле так, словно ему уже за 30
2016.12.30 20:24
1
Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», потому что это предложение было самым выгодным для «Краснодара»
2016.12.30 17:13
2
«Шанхай СИПГ» заплатит за Ахмедова 7 миллионов
2016.12.30 15:23
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