Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», потому что это предложение было самым выгодным для «Краснодара»

Полузащитник Одил Ахмедов, перешедший сегодня в «Шанхай СИПГ» из «Краснодара», сообщил, что имел предложения от европейских клубов, но перешел в Китай, потому что получил наиболее выгодные для российской команды условия.

«У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив все, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для «Краснодара». Я не считаю, что переход в китайский чемпионат – это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал все, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение.

Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру. К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нем думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил», – сказал футболист.