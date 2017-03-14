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    Одил Ахмедов хочет попасть вместе со сборной Узбекистана на ЧМ-2018

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов признался, что хотел бы попасть вместе с национальной командой на чемпионат мира-2018, который будет проходить в России.

    «Мы можем попасть на чемпионат мира в России. Мы приложим все усилия для реализации этой мечты нашей сборной. В отборочном турнире мы располагаемся на третьей строчке в турнирной таблице после первой части соревнования. Во второй части мы постараемся улучшить свои результаты и попасть на чемпионат мира без стыковых матчей.

    Я очень хочу попасть на чемпионат мира, чтобы вернуться в Россию. Но главное – представлять свою страну на мировом первенстве, это было бы превосходно!» – сообщил Ахмедов.

    Источник: ФИФА

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    14.03.2017 10:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      milanium 14 марта 2017, 12:49

      лучший игрок сборной Узбекистана

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 марта 2017, 11:51

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 14 марта 2017, 10:49

      Хотят легально в Россию попасть!!!

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram > liverpool19861986 14 марта 2017, 11:51

      Давай мудак без усмешкой и надменного высокомерия!

      -1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > meiram 16 марта 2017, 12:59

      Ну во первых,я тебя не оскорблял,а во вторых,что хочу,то и говорю,или у нас свободу слова отменили!

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