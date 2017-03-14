Одил Ахмедов хочет попасть вместе со сборной Узбекистана на ЧМ-2018

Полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов признался, что хотел бы попасть вместе с национальной командой на чемпионат мира-2018, который будет проходить в России.

«Мы можем попасть на чемпионат мира в России. Мы приложим все усилия для реализации этой мечты нашей сборной. В отборочном турнире мы располагаемся на третьей строчке в турнирной таблице после первой части соревнования. Во второй части мы постараемся улучшить свои результаты и попасть на чемпионат мира без стыковых матчей.

Я очень хочу попасть на чемпионат мира, чтобы вернуться в Россию. Но главное – представлять свою страну на мировом первенстве, это было бы превосходно!» – сообщил Ахмедов.