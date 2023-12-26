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    • Ахмедов назвал тренера, который сделал из Смолова бомбардира

    Ахмедов назвал тренера, который сделал из Смолова бомбардира

    Бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о становлении Федора Смолова как бомбардира.

    – С Игорем Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РПЛ (в сезоне-2015/16 и в следующем – прим. «Бомбардира»). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.

    – «Александр Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?

    – Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист.

    • Смолов был в «Краснодаре» в 2015-2018 годах.
    • Затем он провел 4 года в «Локомотиве».
    • В Европе Смолов играл за «Фейеноорд» и «Сельту».

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    Источник: Setanta

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