Ахмедов назвал тренера, который сделал из Смолова бомбардира

Бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о становлении Федора Смолова как бомбардира.
– С Игорем Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РПЛ (в сезоне-2015/16 и в следующем – прим. «Бомбардира»). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.
– «Александр Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?
– Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист.
- Смолов был в «Краснодаре» в 2015-2018 годах.
- Затем он провел 4 года в «Локомотиве».
- В Европе Смолов играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
Источник: Setanta