Ахмедов назвал тренера, который сделал из Смолова бомбардира

Бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о становлении Федора Смолова как бомбардира.

– С Игорем Шалимовым было очень тяжело, но благодаря ему Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РПЛ (в сезоне-2015/16 и в следующем – прим. «Бомбардира»). Шалимов научил его простым вещам: обрабатывать мяч вперед – Смолов стал забивать.

– «Александр Кокорин – талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина». А что скажете о Смолове?

– Похожие игроки, но Смолов контролировал эмоции. Он более профессиональный футболист.