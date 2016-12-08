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Одил Ахмедов
Статистика
Одил Ахмедов - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1987 (38)
#10 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Узбекистан
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Copa del Sol 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Кубок 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Ницца
2 : 1
08.12.2016
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Краснодар
1 : 1
24.11.2016
Зальцбург
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Шальке-04
2 : 0
03.11.2016
Краснодар
1' - 62'
Лига Европы, 3 тур
Краснодар
0 : 1
20.10.2016
Шальке-04
1' - 75'
Лига Европы, 2 тур
Краснодар
5 : 2
29.09.2016
Ницца
1' - 59'
58'
Лига Европы, 1 тур
Зальцбург
0 : 1
15.09.2016
Краснодар
1' - 62'
Лига Европы, 4 раунд
Партизани
0 : 0
25.08.2016
Краснодар
45' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Краснодар
4 : 0
18.08.2016
Партизани
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Краснодар
3 : 1
04.08.2016
Биркиркара
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Биркиркара
0 : 3
28.07.2016
Краснодар
1' - 83'
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