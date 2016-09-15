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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Краснодар
Зальцбург - Краснодар: обзор матча 15 сентября 2016
Зальцбург
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
37'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Краснодар
Желтая карточка
Х. Сориано
90'
+5
86'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Замена
Вандерсон
️️️️
С. Ляйнер
80'
74'
Замена
В. Калешин
️️️️
Жоаозиньо
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Самассеку
73'
71'
Вторая желтая
С. Петров
Желтая карточка
Д. Самассеку
67'
62'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
60'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
51'
Желтая карточка
Ш. Каборе
47'
Желтая карточка
С. Петров
37'
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
А. Енджейчик
Замена
С. Ляйнер
️️️️
А. Уисдом
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
19
Хонатан Сориано
(К)
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Налдо
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
3-3-1-1-1
33
Вальке
28
Миранда
15
Чалета-Цар
2
Упамекано
17
Ульмер
18
Самассеку
14
Уисдом
23
Бериша
7
Минамино
19
Сориано
4-1-2-2-1
33
Крицюк
98
Петров
55
Енджейчик
4
Гранквист
5
Налдо
77
Каборе
8
Куасси
10
Ахмедов
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
90
Смолов
14
Уисдом
22
Ляйнер
22
Ляйнер
14
Уисдом
18
Самассеку
9
Даббур
9
Даббур
18
Самассеку
Ляйнер
94
Вандерсон
94
Вандерсон
Ляйнер
22
Жоаозиньо
17
Калешин
17
Калешин
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
Остались в запасе
Зальцбург
Краснодар
23
Чикан Станкович
ВР
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Зальцбург - Краснодар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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