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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Краснодар
Ницца - Краснодар: обзор матча 08 декабря 2016
Ницца
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
63'
А. Босетти
77'
М. Ле Марша
52'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Краснодар
ГОЛ! 2:1!
М. Ле Марша
Пас отдал
Х. Маю
77'
Замена
А. Рафетраниана
️️️️
А. Суке
74'
Замена
Х. Маю
️️️️
А. Донис
68'
64'
Замена
В. Калешин
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:1!
А. Босетти
63'
61'
Красная карточка
А. Гранквист
Желтая карточка
В. Марсель
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Замена
А. Босетти
️️️️
М. Балотелли
46'
41'
Желтая карточка
А. Гранквист
Желтая карточка
М. Балотелли
27'
26'
Желтая карточка
Э. Куасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
24
Матье Бодмер
(К)
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
21
Оливье Боскальи
ПЗ
34
Венсан Марсель
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
22
Жоаозиньо
ЛФ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Дмитрий Торбинский
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
7
Жульен Веркаутерен
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
23
Алекси Босетти
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-1-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
24
Бодмер
23
Ле Марша
15
Перро
34
Марсель
21
Боскальи
11
Лусамба
45
Балотелли
11
Донис
4-3-3
88
Синицын
4
Гранквист
55
Енджейчик
5
Налдо
14
Мартынович
10
Ахмедов
18
Газинский
8
Куасси
6
Торбинский
90
Смолов
22
Жоаозиньо
45
Балотелли
23
Босетти
23
Босетти
45
Балотелли
2
Суке
12
Рафетраниана
12
Рафетраниана
2
Суке
11
Донис
14
Маю
14
Маю
11
Донис
6
Торбинский
17
Калешин
17
Калешин
6
Торбинский
Остались в запасе
Ницца
Краснодар
7
Жульен Веркаутерен
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
7
Жульен Веркаутерен
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ницца - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
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