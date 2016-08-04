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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Биркиркара
Краснодар - Биркиркара: обзор матча 04 августа 2016
Краснодар
04.08.2016, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Биркиркара
15'
Э. Куасси
37'
Жоаозиньо
38'
Р. Лаборде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Биркиркара
Замена
М. Перейра
️️️️
Д. Торбинский
79'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ш. Каборе
69'
Желтая карточка
Э. Куасси
58'
Замена
Ари
️️️️
Р. Лаборде
41'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лаборде
38'
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Куасси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Краснодар - Биркиркара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
Олимпия
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Краснодар
Биркиркара
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