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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизани - Краснодар
Партизани - Краснодар: обзор матча 25 августа 2016
Партизани
25.08.2016, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизани - Краснодар
50'
Желтая карточка
Э. Куасси
45'
Желтая карточка
Д. Торбинский
45'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
В. Подберезкин
45'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
М. Перейра
31'
Желтая карточка
М. Перейра
Начало матча
Статистика матча Партизани - Краснодар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
Где смотреть матч:
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