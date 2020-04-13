Экс-игрок «Анжи» Ахмедов: «В Китае более техничный футбол, чем в России»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, выступающий за «Шанхай СИПГ», сравнил чемпионаты России и Китая.

– Чем отличается китайский чемпионат от российского?

— В России более силовой, жесткий футбол, а здесь более техничный и комбинационный.

— Что дальше? У вас, как и у Халка, контракт с «Шанхаем» до декабря этого года.

— Да, по схеме 1+1. Если все сложится нормально — продлю контракт.

— Представьте, что вам поступает предложение из РПЛ.

— Я уже немолод — в следующем году стукнет 34. Да и, думаю, из России предложений не будет. Скорее реальный вариант — возвращение домой, в Узбекистан.