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    Экс-игрок «Анжи» Ахмедов: «В Китае более техничный футбол, чем в России»

    Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, выступающий за «Шанхай СИПГ», сравнил чемпионаты России и Китая.

    – Чем отличается китайский чемпионат от российского?

    — В России более силовой, жесткий футбол, а здесь более техничный и комбинационный.

    — Что дальше? У вас, как и у Халка, контракт с «Шанхаем» до декабря этого года.

    — Да, по схеме 1+1. Если все сложится нормально — продлю контракт.

    — Представьте, что вам поступает предложение из РПЛ.

    — Я уже немолод — в следующем году стукнет 34. Да и, думаю, из России предложений не будет. Скорее реальный вариант — возвращение домой, в Узбекистан.

    • Ахмедов играл в РПЛ с 2011 по 2017 годы. «Шанхай СИПГ» выкупил его у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +545

      Докторо123 51 минуту назад

      — Я уже немолод , из России предложений не будет— возвращение домой, в Узбекистан

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      Рейтинг: +7126

      mihail200606 2 часа назад

      Ну ещё бы... Куча легионеров.. Вся техника от них.. Китайцы там что ли техникой удивляют..

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      Рейтинг: +473

      кто там > mihail200606 1 час назад

      Уже не куча. Там лафа закончилась. Ограничения в кол-ве легионеров и потолок зарплат. Остались те кто был на контракте.

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      Рейтинг: +16130

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да не может быть! Покажи мне хоть одного китайца, который был бы техничней героя последнего ЧМ Дзюбы. Даже в Европе таких от силы 2-3, ну там в Барселоне, Ювентусе, ПСЖ. И всё! Он у нас олицетворение российского футбола, из "Народного достояния."

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