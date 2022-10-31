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    «Галицкий – номер один в мировом футболе». Ахмедов – о владельце «Краснодара»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высоко отозвался о владельце клуба Сергее Галицком.

    – Из «Анжи» вы перешли в «Краснодар». Были другие предложения?

    – Мной интересовался ЦСКА. Лично я переговоры не вел – всем занималась агенты.

    – Почему отказали ЦСКА?

    – Проект «Краснодара» понравился больше. Я уже тогда знал и сильно уважал Сергея Галицкого. Даже сейчас, когда разговор заходит о «Краснодаре», на ум сразу приходит это имя.

    Горжусь, что играл в той команде. Галицкий приходил к нам на тренировки и игры – для него это была в прямом смысле работа. Он все время был с нами.

    Ни один хозяин ни одного футбольного клуба так не интересуется своим проектом, как Галицкий. Он безумно переживает за «Краснодар».

    Я бы сказал так: Галицкий – номер один в мировом футболе.

    • Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.
    • С командой он становился бронзовым призером РПЛ.

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    Источник: Sport24

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