Ахмедов рассказал, почему выбрал переход в «Краснодар», а не ЦСКА или «Зенит»

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов вспомнил, как переходил в клуб из «Анжи».

«Почему не перешел в ЦСКА или «Зенит» после вылета «Анжи» из РПЛ? Убедил владелец клуба Сергей Галицкий. Плюс погода в Краснодаре похожа на Узбекистан. Чувствовал себя, как дома.

Конечно, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов, но Галицкий убедил меня, что «Краснодар» скоро станет постоянным участником этого турнира», – сказал Ахмедов.