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    • Ахмедов рассказал, почему выбрал переход в «Краснодар», а не ЦСКА или «Зенит»

    Ахмедов рассказал, почему выбрал переход в «Краснодар», а не ЦСКА или «Зенит»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов вспомнил, как переходил в клуб из «Анжи».

    «Почему не перешел в ЦСКА или «Зенит» после вылета «Анжи» из РПЛ? Убедил владелец клуба Сергей Галицкий. Плюс погода в Краснодаре похожа на Узбекистан. Чувствовал себя, как дома.

    Конечно, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов, но Галицкий убедил меня, что «Краснодар» скоро станет постоянным участником этого турнира», – сказал Ахмедов.

    • Ахмедов провел 101 матч за два с половиной сезона в «Краснодаре» и забил шесть мячей.
    • В «Анжи» на его счету 109 матчей и шесть голов за три сезона.

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    Источник: Setanta Sports

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