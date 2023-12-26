Ахмедов рассказал, почему выбрал переход в «Краснодар», а не ЦСКА или «Зенит»

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов вспомнил, как переходил в клуб из «Анжи».

«Почему не перешел в ЦСКА или «Зенит» после вылета «Анжи» из РПЛ? Убедил владелец клуба Сергей Галицкий. Плюс погода в Краснодаре похожа на Узбекистан. Чувствовал себя, как дома.

Конечно, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов, но Галицкий убедил меня, что «Краснодар» скоро станет постоянным участником этого турнира», – сказал Ахмедов.

Ахмедов провел 101 матч за два с половиной сезона в «Краснодаре» и забил шесть мячей.

В «Анжи» на его счету 109 матчей и шесть голов за три сезона.

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