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    • Ахмедов раскрыл, ради какой зарплаты уехал в Китай из «Краснодара»

    Ахмедов раскрыл, ради какой зарплаты уехал в Китай из «Краснодара»

    Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал, сколько ему платили в Китае.

    • Футболист уехал из РПЛ в «Шанхай Порт» в 2017 году.
    • Затем он еще играл за китайские «Тяньцзинь Тэда» и «Цанчжоу Майти Лайонс».

    – Как вы оказались в Китае?

    – Зимой-2016/17 у меня были два варианта: «Ницца» предлагала маленькую зарплату и сумму за трансфер, а у «Шанхая» были совершенно другие возможности. Мне было почти 30, поэтому выбрал Китай.

    – В 2011-м и 2013-м вы мечтали о Европе, но в 2017-м выбрали Китай. Что изменилось?

    – В 24-26 лет я бы поехал в Европу, а в 29 уже были чуть другие приоритеты. В Китае собирали сильных футболистов, что стало одной из причин, почему я поехал в Азию.

    – Вы получали в «Краснодаре» почти 2 млн евро. Во сколько раз больше предложили в Китае?

    – В два.

    – «Ахмедов выбрал не футбол, а деньги». Как вы относитесь к таким разговорам?

    – То же самое писали и в Узбекистане. Уверен: кто так говорит, сами бы согласились на такое предложение: тогда – из Китая, сейчас – из Саудии.

    – За месяц до старта сезона в Китае сократили лимит до трех легионеров на поле. Как отреагировали в клубе?

    – Это было неожиданно. Клубы ругались-ругались с федерацией, но смирились. Андре Виллаш-Боаш сказал легионерам, что кто-то из нас одну игру пропускает по очереди. Так и было.

    – Чем запомнился футбол в Китае?

    – Футбол держался на легионерах: кто подписывал сильных иностранцев – боролся за чемпионство. Почти все стадионы были новые, всегда заполнялись.

    В отличие от России, болельщики никогда не ругали футболистов – только поддерживали.

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    Источник: Setanta Sports

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    25.12.2023 21:56
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