Ахмедов раскрыл, ради какой зарплаты уехал в Китай из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал, сколько ему платили в Китае.
- Футболист уехал из РПЛ в «Шанхай Порт» в 2017 году.
- Затем он еще играл за китайские «Тяньцзинь Тэда» и «Цанчжоу Майти Лайонс».
– Как вы оказались в Китае?
– Зимой-2016/17 у меня были два варианта: «Ницца» предлагала маленькую зарплату и сумму за трансфер, а у «Шанхая» были совершенно другие возможности. Мне было почти 30, поэтому выбрал Китай.
– В 2011-м и 2013-м вы мечтали о Европе, но в 2017-м выбрали Китай. Что изменилось?
– В 24-26 лет я бы поехал в Европу, а в 29 уже были чуть другие приоритеты. В Китае собирали сильных футболистов, что стало одной из причин, почему я поехал в Азию.
– Вы получали в «Краснодаре» почти 2 млн евро. Во сколько раз больше предложили в Китае?
– В два.
– «Ахмедов выбрал не футбол, а деньги». Как вы относитесь к таким разговорам?
– То же самое писали и в Узбекистане. Уверен: кто так говорит, сами бы согласились на такое предложение: тогда – из Китая, сейчас – из Саудии.
– За месяц до старта сезона в Китае сократили лимит до трех легионеров на поле. Как отреагировали в клубе?
– Это было неожиданно. Клубы ругались-ругались с федерацией, но смирились. Андре Виллаш-Боаш сказал легионерам, что кто-то из нас одну игру пропускает по очереди. Так и было.
– Чем запомнился футбол в Китае?
– Футбол держался на легионерах: кто подписывал сильных иностранцев – боролся за чемпионство. Почти все стадионы были новые, всегда заполнялись.
В отличие от России, болельщики никогда не ругали футболистов – только поддерживали.
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