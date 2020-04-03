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    Ахмедов: «В Китае все нормально, страна практически победила коронавирус. Скоро сможем играть»

    Полузащитник китайского «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал об эпидемиологической ситуации в Китае. По словам игрока, которые он сказал Sport24, страна справилась с коронавирусом.

    – Надеюсь, что всем миром мы окончательно одержим победу над коронавирусом и продолжим нормальную жизнь, которая у нас была до этого. Но самое главное – это здоровье людей.

    Думаю, что люди нормально воспринимают все то, что происходит в мире. Надеюсь, скоро этот вирус от нас уйдет, и мы вернемся к большому футболу, который после вируса еще больше будет радовать болельщиков по всему миру.

    – Какая сейчас жизнь в Китае?

    – Здесь сейчас все нормально, Китай практически победил вирус. Думаю, что коронавирусу тут осталось совсем немного. Когда вирус окончательно уйдет, все встанет на свои места, и мы сможем уже в скором времени играть здесь в футбол.

    • Ахмедов выступал в России и скучает.
    • Вспышка коронавируса случилась в Китае зимой.
    • По всему миру от заболевания умерло более 56000 человек.

    Источник: Sport24

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