Ахмедов: «В Китае все нормально, страна практически победила коронавирус. Скоро сможем играть»

Полузащитник китайского «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал об эпидемиологической ситуации в Китае. По словам игрока, которые он сказал Sport24, страна справилась с коронавирусом.

– Надеюсь, что всем миром мы окончательно одержим победу над коронавирусом и продолжим нормальную жизнь, которая у нас была до этого. Но самое главное – это здоровье людей.

Думаю, что люди нормально воспринимают все то, что происходит в мире. Надеюсь, скоро этот вирус от нас уйдет, и мы вернемся к большому футболу, который после вируса еще больше будет радовать болельщиков по всему миру.

– Какая сейчас жизнь в Китае?

– Здесь сейчас все нормально, Китай практически победил вирус. Думаю, что коронавирусу тут осталось совсем немного. Когда вирус окончательно уйдет, все встанет на свои места, и мы сможем уже в скором времени играть здесь в футбол.