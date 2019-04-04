Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Одил Ахмедов: «Скучаю по России, готов рассмотреть предложения из РПЛ»

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов заявил, что ему интересен вариант с возвращением в российскую Премьер-лигу.

    «Конечно, я скучаю по России. В российском чемпионате я провел шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту – сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят.

    Могу ли я вернуться? Готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России», – сказал 31-летний футболист.

    Ахмедов с 2011 по 2017 год выступал за «Анжи» и «Краснодар». Затем «Шанхай СИПГ» выкупил его за семь миллионов евро.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2019 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +111

      lifter025 4 апреля 2019, 22:51

      Давай в Анжи обратно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 4 апреля 2019, 16:35

      когда был неплохо при кононове собсно как и сам кононов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 апреля 2019, 14:16

      Игрок среднего уровня по российским меркам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 4 апреля 2019, 10:48

      Денег заработал можно и в футбол поиграть. Смотрю за ним в китайско лиге, тут скорости конечно не высокие, но для опорника он еще бы пригодился условному Ростову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 апреля 2019, 10:24

      С Халком на пару тоскуйте,время уже ушло.В утешение остались деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 апреля 2019, 09:48

      Только не в Москву, а то тут и так Ахмедов пруд пруди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 апреля 2019, 09:46

      31 год ему, непонятно в каком он состоянии после китая, конечно заскучал теперь, нужен последний хороший контракт..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Фанат Рубина 4 апреля 2019, 12:14

      Витсель уехал в 28 в Германию..и сравнивать этих игроков даже не стоит..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубинище 4 апреля 2019, 13:25

      Ну не в 28 конечно, в Германии он ещё и сезон не отыграл а сейчас ему 30.....но сравнивать их действительно не стоит, слишком разный уровень, хотя Ахметов и не просится в Германию..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      SummerHAze > _Marqella_ 4 апреля 2019, 14:13

      Ахметов из ЦСКА? А то тут речь об Ахмедове

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > SummerHAze 4 апреля 2019, 14:26

      опечаточка вышла.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 4 апреля 2019, 09:46

      Интересно, сколько теперь его цена?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 4 апреля 2019, 08:40

      Не помню.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Дядя Серёжа 4 апреля 2019, 08:42

      Качественный игрок.Типа Ерёменко.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > александр п 4 апреля 2019, 09:52

      Он вроде опорник. А Еременко больше плеймейкер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Леха из Твери 4 апреля 2019, 10:05

      По уровню мастерства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 апреля 2019, 16:16

      "Кого мы только не играли, лучше и не вспоминать"...
      Евстигнеев "Берегись автомобиля"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 апреля 2019, 08:23

      В Казахстан ближе...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Рубик Докоян 4 апреля 2019, 09:13

      А в Красноярск, с его опытом мог бы год-другой отбегать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 4 апреля 2019, 09:18

      Я так понимаю, что ему нужны деньги на будущее, поэтому РПЛ ему ближе , да отыграл здесь 6 сезонов.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11