Экс-игрок «Анжи»: «Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина»

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов считает, что Александр Кокорин мог заиграть в топ-клубе Европы.

– Успели пересечься в «Анжи» с Кокориным? Он ведь пробыл там всего чуть-чуть.

– Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провел хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».

Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина.