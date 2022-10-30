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    Экс-игрок «Анжи»: «Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина»

    Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов считает, что Александр Кокорин мог заиграть в топ-клубе Европы.

    – Успели пересечься в «Анжи» с Кокориным? Он ведь пробыл там всего чуть-чуть.

    – Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провел хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».

    Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина.

    • Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году из «Динамо».
    • Спустя месяц клуб поменял вектор развития, после чего форвард вернулся в московский клуб.

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    Источник: Sport24

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    30.10.2022 23:33
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