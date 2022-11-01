Ахмедов назвал причину завершения карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной Узбекистана Одил Ахмедов объяснил, почему закончил карьеру в 33-летнем возрасте.

– После Шанхая вы поиграли за «Шаньжоу» – это последний клуб в карьере. Почему завершили карьеру всего в 33?

– У меня были варианты с двумя-тремя командами из ОАЭ и Катара. Но я не рассматривал ни один из них. Сразу отказался и решил завершить карьеру – из-за смерти отца.

– Что с ним случилось?

– В 2020-м году началась пандемия, папа заболел коронавирусом. И, к сожалению, не пережил его.

После этого желание и мотивация играть в футбол пропали. Я стал больше времени проводить с семьей.

Долгих 11 лет я был легионером. Из-за этого редко бывал в Узбекистане.

– Тренером себя в будущем не видите?

– Пока нет. Это тяжелая работа, где нужны крепкие нервы. Возможно, спустя время задумаюсь об этом.