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    Ахмедов назвал причину завершения карьеры в 33 года

    Бывший полузащитник сборной Узбекистана Одил Ахмедов объяснил, почему закончил карьеру в 33-летнем возрасте.

    – После Шанхая вы поиграли за «Шаньжоу» – это последний клуб в карьере. Почему завершили карьеру всего в 33?

    – У меня были варианты с двумя-тремя командами из ОАЭ и Катара. Но я не рассматривал ни один из них. Сразу отказался и решил завершить карьеру – из-за смерти отца.

    – Что с ним случилось?

    – В 2020-м году началась пандемия, папа заболел коронавирусом. И, к сожалению, не пережил его.

    После этого желание и мотивация играть в футбол пропали. Я стал больше времени проводить с семьей.

    Долгих 11 лет я был легионером. Из-за этого редко бывал в Узбекистане.

    – Тренером себя в будущем не видите?

    – Пока нет. Это тяжелая работа, где нужны крепкие нервы. Возможно, спустя время задумаюсь об этом.

    • Ахмедов объявил о завершении карьеры в декабре 2021-го.
    • Он с 2011 по 2016 год выступал в РПЛ.
    • Хавбек играл за «Анжи» и «Краснодар».

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    Источник: Sport24

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