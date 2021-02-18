Ахмедов – о конфликтах в «Анжи»: «Мы с Это’О оскорбляли друг друга. После этого подружились»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Анжи», рассказал о конфликтах в махачкалинском клубе.

«Там на тренировках каждый боролся. Они могли пойти на вас очень опасно и нанести травму. После первой тренировки я понял, что здесь никто не будет тебя жалеть. Я должен был показать характер, чтобы не затеряться среди звезд.

У меня был скандал с Роберто Карлосом и Самуэлем Это'О. Помню, как мы оскорбляли друг друга с Это'О. После этого скандала мы с ним подружились. Он мне сказал, что ему нравятся игроки с характером.

Скандал случился из-за того, что во время матча я не дал ему пас и пошел забивать сам», – цитирует Ахметова upl.uz.