Ахмедов – о конфликтах в «Анжи»: «Мы с Это’О оскорбляли друг друга. После этого подружились»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Анжи», рассказал о конфликтах в махачкалинском клубе.
«Там на тренировках каждый боролся. Они могли пойти на вас очень опасно и нанести травму. После первой тренировки я понял, что здесь никто не будет тебя жалеть. Я должен был показать характер, чтобы не затеряться среди звезд.
У меня был скандал с Роберто Карлосом и Самуэлем Это'О. Помню, как мы оскорбляли друг друга с Это'О. После этого скандала мы с ним подружились. Он мне сказал, что ему нравятся игроки с характером.
Скандал случился из-за того, что во время матча я не дал ему пас и пошел забивать сам», – цитирует Ахметова upl.uz.
- Ахмедов и Это’О вместе играли за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В сезоне-2012/13 махачкалинский клуб занял третье место в чемпионате России.
Источник: upl.uz