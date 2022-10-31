Ахмедов: «По важности для «Анжи» Карлос не сравнится с Это’О»

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов рассказал о влиянии на махачкалинскую команду Роберто Карлоса и Самуэля Это'О.

– Десять лет назад вы застали звездный «Анжи». Кто вам запомнился особенно?

– Со всеми мировыми звездами той команды отношения сложились отличные. Но лучший для меня, без сомнения, Это’О. Именно благодаря ему появился тот топовый коллектив, атмосфера.

Он постоянно говорил мне о своем времени в «Барселоне» – как та команда выиграла Ла Лигу и ЛЧ. Главное, что отмечал – менталитет футболистов. Это он пытался донести каждому игроку «Анжи».

– Роль Роберто Карлоса была меньше?

– На момент перехода в «Анжи» он уже был не таким топовым футболистом, которого все помнили по «Реалу». Мне кажется, в Махачкалу Роберто Карлоса пригласили чисто для пиара.

Поиграл всего лишь год–полтора, а потом стал помощником главного тренера. По важности для «Анжи» он не сравнится с Это’О.