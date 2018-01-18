Ахмедов: «Я мог перейти в «Ниццу» из «Краснодара», но трансферная сумма не устроила российский клуб»

Полузащитник «Шанхий СИПГ» Одил Ахмедов рассказал о том, где он мог продолжить карьеру до перехода в «Шанхай СИПГ».

«В 2011 году я мог перейти в «Арсенал». Конечно, я был за, кто не хочет поиграть в таком клубе? Но я тогда подписал контракт с «Анжи», и махачкалинцы не отпустили меня. Потому что как раз собирались создать клуб европейского уровня.

Еще пару лет назад было предложение из клуба АПЛ. Ну а недавно звала к себе «Ницца». «Краснодар» ведь играл с этой командой в Лиге Европы. Видимо, после этих матчей французам я и приглянулся. По окончании сезона «Ницца» вышла на «Краснодар» с предложением.

Но, к сожалению, у меня был действующий контракт с «Краснодаром», а трансферная сумма российский клуб не устроила. Я с пониманием ко всему отношусь. Мой трансфер в Китай устроил всех — в том числе «Краснодар». Ну ведь лучше продать своего игрока за 5 миллионов, а не за 500 тысяч, правильно?

Думаю, что в Россию я больше не вернусь. После «Шанхая» уже и на родине хочется поиграть. Если честно, Халк, мне кажется, тоже не вернется», — сказал Ахмедов.

Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.