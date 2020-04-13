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  • Ахмедов: «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом»

Ахмедов: «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом»

13 апреля 2020, 20:45
5

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поделился мнением о владельце российского клуба Сергее Галицком.

«Я сильно его уважаю, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба. При первой встрече Галицкий вообще ко мне на вы обращался! Такой статусный человек – и на вы... Было очень приятно.

Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого», – сказал футболист.

  • Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год.
  • В его активе 101 матч в составе южан, семь голов и 14 ассистов.
  • Лучшим результатом в истории команды было третье место в РПЛ.

Экс-игрок «Анжи» Ахмедов: «В Китае более техничный футбол, чем в России»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Шанхай Порт Ахмедов Одил Галицкий Сергей
Комментарии (5)
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vmonomah17
1586801557
Коаснодару нужен хороший молодой тренер, умеющий работать с молодежью - немецкий или голландский. Пока во главе будут непонятные физруки, то регресс быков, длящийся уже несколько лет, доведет их до фнл.
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portero
1586803862
нет стабильности у Краснодара, зачем то никаких иностранцев напокупали.....
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житель СПб
1586811080
"Такой статусный человек - и на вы..." Ахренеть! Психология раба, который не считает себя достойным простого уважительного отношения. Печально. А теперь по делу: что-то в Краснодаре сломалось. Я очень люблю этот клуб, желаю им победы в чемпионате, но прогресс у них остановился. Соглашусь, что им нужен статусный тренер, который поставит им стабильную игру (красивая у них есть). И надо улучшить подбор игроков: раньше он был эффективнее.
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zigbert
1586871301
Команда интересная со своим почерком. Но что то не хватает на длинной дистанции чемпионата. Возможно на игру повлияла травма Классона, Мартыновича ,Газинскоко. Подающий надежды Сулейманов пока не прибавляет в мастерстве.
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