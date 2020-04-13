Ахмедов: «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поделился мнением о владельце российского клуба Сергее Галицком.

«Я сильно его уважаю, он очень простой человек. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер или хозяин футбольного клуба. При первой встрече Галицкий вообще ко мне на вы обращался! Такой статусный человек – и на вы... Было очень приятно.

Вообще думаю, что «Краснодар» ради Галицкого должен стать чемпионом, человек заслуживает этого», – сказал футболист.

Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год.

В его активе 101 матч в составе южан, семь голов и 14 ассистов.

Лучшим результатом в истории команды было третье место в РПЛ.

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