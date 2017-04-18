Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ахмедов: «Смолов опоздал с переездом заграницу»

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, выступавший ранее за «Краснодар» поделился мнением о нападающем краснодарцев Федоре Смолове.

    — Один из китайских клубов предлагал Смолову зарплату 10 миллионов евро в год, но Федор отказался. Верите?

    — Мы не общались на эту тему. У всех свои дороги. Возможно, он в другой клуб хотел.

    — Летом вроде бы собирается в Германию.

    — Немецкий чемпионат ему однозначно подойдет. Но мне кажется, Смолов чуть-чуть опоздал. Надо было уезжать в прошлом году, когда он был на пике формы и очень много забивал. В последнее время слишком часто получает травмы, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

    — Можно сказать, что Смолов – самый талантливый нападающий, с которым вам приходилось играть?

    — Сложно давать оценки другим футболистам, когда ты выступал в одной команде с Это’О. Это не футболист – бог. Вы помните, когда Смолова по-настоящему прорвало? Вскоре после того, как он поиграл в «Анжи» с Самюэлем.

    Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 20:01

      Китай-это не футбол,там отбывают номер,только деньги-коммерция,не выкладываются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 19 апреля 2017, 09:22

      Зачем нашему Феди Китай?Пусть играет лучше в Европе!!!!!!!!!!!!!В Китай всегда успеет, тем более там набирают отработанный материал из РФПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 19 апреля 2017, 00:08

      У кого какие принципы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 18 апреля 2017, 22:47

      Было время когда я думал что он вообще опоздал с футболом, Федя показал класс, так что было бы желание и терпение все получится! Вопрос другой есть у него амбиции расти в европе, там буде сложно а тут попа в тепле...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 > GammiD 18 апреля 2017, 23:40

      И попа в тепле, и карманы полные

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Даркуш05 19 апреля 2017, 00:19

      Во всяком случае он это заслужил. Вспомните как он до Урала докатился а потом в антивирусы и только сейчас его прорвало

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11