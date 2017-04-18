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Ахмедов: «Смолов опоздал с переездом заграницу»

18 апреля 2017, 22:10
6

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, выступавший ранее за «Краснодар» поделился мнением о нападающем краснодарцев Федоре Смолове.

— Один из китайских клубов предлагал Смолову зарплату 10 миллионов евро в год, но Федор отказался. Верите?

— Мы не общались на эту тему. У всех свои дороги. Возможно, он в другой клуб хотел.

— Летом вроде бы собирается в Германию.

— Немецкий чемпионат ему однозначно подойдет. Но мне кажется, Смолов чуть-чуть опоздал. Надо было уезжать в прошлом году, когда он был на пике формы и очень много забивал. В последнее время слишком часто получает травмы, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

— Можно сказать, что Смолов – самый талантливый нападающий, с которым вам приходилось играть?

— Сложно давать оценки другим футболистам, когда ты выступал в одной команде с Это’О. Это не футболист – бог. Вы помните, когда Смолова по-настоящему прорвало? Вскоре после того, как он поиграл в «Анжи» с Самюэлем.

Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Шанхай Порт Краснодар Смолов Федор Ахмедов Одил
Комментарии (6)
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GammiD
1492544874
Было время когда я думал что он вообще опоздал с футболом, Федя показал класс, так что было бы желание и терпение все получится! Вопрос другой есть у него амбиции расти в европе, там буде сложно а тут попа в тепле...
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сергей николаевич
1492549710
У кого какие принципы?
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REDAT
1492582930
Зачем нашему Феди Китай?Пусть играет лучше в Европе!!!!!!!!!!!!!В Китай всегда успеет, тем более там набирают отработанный материал из РФПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mahone
1492621261
Китай-это не футбол,там отбывают номер,только деньги-коммерция,не выкладываются
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