Ахмедов: «Смолов опоздал с переездом заграницу»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, выступавший ранее за «Краснодар» поделился мнением о нападающем краснодарцев Федоре Смолове.

— Один из китайских клубов предлагал Смолову зарплату 10 миллионов евро в год, но Федор отказался. Верите?

— Мы не общались на эту тему. У всех свои дороги. Возможно, он в другой клуб хотел.

— Летом вроде бы собирается в Германию.

— Немецкий чемпионат ему однозначно подойдет. Но мне кажется, Смолов чуть-чуть опоздал. Надо было уезжать в прошлом году, когда он был на пике формы и очень много забивал. В последнее время слишком часто получает травмы, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

— Можно сказать, что Смолов – самый талантливый нападающий, с которым вам приходилось играть?

— Сложно давать оценки другим футболистам, когда ты выступал в одной команде с Это’О. Это не футболист – бог. Вы помните, когда Смолова по-настоящему прорвало? Вскоре после того, как он поиграл в «Анжи» с Самюэлем.

Ахмедов выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.