Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов завершил игровую карьеру. Узбекистанцу 34 года.
«Спасибо за игру, Одил. Желаем успехов в любом деле, которым займешься теперь», – написал «Краснодар».
- Суммарно Ахмедов провел в РПЛ 5 лет.
- Затем игрок выступал в Китае, где и завершил карьеру.
- Главное достижение – победа в чемпионате Китая с «Шанхаем СИПГ» в 2018 году.
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Источник: твиттер «Краснодара»