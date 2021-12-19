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    Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов завершил игровую карьеру. Узбекистанцу 34 года.

    «Спасибо за игру, Одил. Желаем успехов в любом деле, которым займешься теперь», – написал «Краснодар».

    • Суммарно Ахмедов провел в РПЛ 5 лет.
    • Затем игрок выступал в Китае, где и завершил карьеру.
    • Главное достижение – победа в чемпионате Китая с «Шанхаем СИПГ» в 2018 году.

    Ахмедов – о конфликтах в «Анжи»: «Мы с Это’О оскорбляли друг друга. После этого подружились»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5016

      Semenycch 6 часов назад

      Теперь баранов пасти?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2683

      Валерий2705 > Semenycch 5 часов назад

      Смищно пздц. Таких как ты пасти, ибо денег после Китая на целое стадо ваших хватит.

      4
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