Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал о самом сильном футболисте, с которым играл.

– Самый сильный футболист, против которого играли?

– Де Брюйне.

– Самый сильный партнер?

– Виллиан.

– Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?

– Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.

– Самый сильный футболист СНГ на сегодня?

– Генрих Мхитарян.

– Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?

– Мхитарян, Жирков, Дзюба.