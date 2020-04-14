Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал о самом сильном футболисте, с которым играл.
– Самый сильный футболист, против которого играли?
– Де Брюйне.
– Самый сильный партнер?
– Виллиан.
– Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?
– Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.
– Самый сильный футболист СНГ на сегодня?
– Генрих Мхитарян.
– Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?
– Мхитарян, Жирков, Дзюба.
- Одил выступал с 2011 по 2014-й за «Анжи».
- С 2014 по 2016-й полузащитник играл за «Краснодар».
Источник: Sport24