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    Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал о самом сильном футболисте, с которым играл.

    – Самый сильный футболист, против которого играли?

    – Де Брюйне.

    – Самый сильный партнер?

    – Виллиан.

    – Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?

    – Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.

    – Самый сильный футболист СНГ на сегодня?

    – Генрих Мхитарян.

    – Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?

    – Мхитарян, Жирков, Дзюба.

    Источник: Sport24

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