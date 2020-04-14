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  • Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»

Ахмедов: «Мхитарян, Жирков, Дзюба – лучшие футболисты СНГ за последние 10 лет»

14 апреля 2020, 06:33
9

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов рассказал о самом сильном футболисте, с которым играл.

– Самый сильный футболист, против которого играли?

– Де Брюйне.

– Самый сильный партнер?

– Виллиан.

– Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?

– Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.

– Самый сильный футболист СНГ на сегодня?

– Генрих Мхитарян.

– Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?

– Мхитарян, Жирков, Дзюба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар Шанхай Порт Жирков Юрий Дзюба Артем Виллиан Шатов Олег Мхитарян Генрих Де Брюйне Кевин Ахмедов Одил
Комментарии (9)
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Пикап96
1586845350
С Дзюпой он вообще не попал. Видать хотел подлизнуть Артемке)
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Cubinec1989
1586846686
А шершавин?
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Давид59
1586848687
Это смотря что называть СНГ. Украина тоже была в СНГ. И там были игроки мирового уровня
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Hektor 84
1586852501
Шлюба в этой тройке лишний.
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