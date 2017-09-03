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    Ахмедов: «Если не победим Южную Корею, футбол в Узбекистане можно закрывать»

    Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов поделился ожиданиями от заключительной встречи отборочного этапа против сборной Южной Кореи.

    «Это наш последний шанс. Либо побеждаем Южную Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране. Стыковые матчи? Мы уже проходили это четыре года назад. Набрали с корейцами равное количество очков, но из-за худшей разницы мячей оказались на третьей строчке. А после уступили в стыковых матчах Иордании. На этот раз мы хотим попасть на чемпионат мира напрямую, никаких стыков.

    Они неудобный соперник, это факт. Но мы играем у себя дома, у нас есть долг перед болельщиками. И мы обязаны этот долг выполнить, у нас просто нет другого выбора. Думаю, поражение от Китая должно подхлестнуть ребят. У нас ведь крепкая сборная, нельзя так играть.

    Сложно побеждать, когда не забиваешь из убойных позиций. Сколько у нас было стопроцентных моментов в матче с Китаем? Такого подхода к игре быть просто не должно. Думаю, в Ташкенте мы покажем совсем другой уровень футбола. Дома нас устроит только победа», – сказал футболист.

    Встреча сборных Узбекистана и Южной Кореи состоится 5 сентября.

    Источник: ФИФА

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    03.09.2017 13:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      sirvip 6 сентября 2017, 08:28

      Закрываем футбол

      0
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 21:53

      таким способом можно и выйти на прямую ЧМ. Их надо по полной давить

      0
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 21:51

      а что теперь закроют футбол в Узбекистане, нет лучшее надо обновить состав сборную Узбекистана по футболу.

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