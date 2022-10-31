Ахмедов: «Если бы не отстранение, сборная России с Карпиным пробилась бы в плей-офф ЧМ-2022»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов считает, что сборной России было бы по силам преодолеть групповой этап чемпионата мира.
«Карпин был сильным футболистом, а сейчас – отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды.
Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», – сказал Ахмедов.
- Сборную России отстранили в конце февраля по решению ФИФА и УЕФА.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
Источник: Sport24