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    Ахмедов: «Если бы не отстранение, сборная России с Карпиным пробилась бы в плей-офф ЧМ-2022»

    Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов считает, что сборной России было бы по силам преодолеть групповой этап чемпионата мира.

    «Карпин был сильным футболистом, а сейчас – отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды.

    Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», – сказал Ахмедов.

    • Сборную России отстранили в конце февраля по решению ФИФА и УЕФА.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17585

      Cleaner 59 минут назад

      "БОЕВИТЫЕ" команды Карпин делать умеет. А вот МАСТЕРОВИТЫХ сделать никак не может. Не дано, наверное...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16159

      Fusballer > Cleaner 47 минут назад

      Если Карпину десяток бразильцев завезут, то может и получится мастеровитая)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      НикКин 2 часа назад

      Да на словах и чм выиграть можно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11762

      Алексей З 2 часа назад

      Как говаривал великий правитель : " Если бы у бабушки был бы Х, она была бы дедушкой "
      Почему Ахметов только на попадании остановился , а не о полу-финале не помечтал ?
      Скромно как то.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Афpиканская чума свиней > Алексей З 2 часа назад

      Рыло рогулячье, тебя не рано из бана выпустили ?

      0
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      Рейтинг: +17585

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      Только о финале! О полуфинале мечтают слабаки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6855

      Беспонтий 2 часа назад

      "пробилась бы в плей-офф»..
      и отошла к херсону
      --
      простите
      вырвалось

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      Рейтинг: +16159

      Fusballer 2 часа назад

      Да! А Спартак выиграл бы Лигу Европы!

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      Рейтинг: +17585

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Балаболы...)))

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      Рейтинг: +17585

      Cleaner 2 часа назад

      Ахметов, НЕТ!

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