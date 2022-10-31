Ахмедов: «Если бы не отстранение, сборная России с Карпиным пробилась бы в плей-офф ЧМ-2022»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов считает, что сборной России было бы по силам преодолеть групповой этап чемпионата мира.

«Карпин был сильным футболистом, а сейчас – отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды.

Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», – сказал Ахмедов.