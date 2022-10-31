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    Ахмедов: «Денисов говорил много нелицеприятного о чернокожих игроках «Анжи». Из-за этого чуть не подрался с Это′О»

    Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов назвал причину конфликта между Игорем Денисовым и Самуэлем Это'О.

    – Из-за чего случился знаменитый конфликт Это'О с Денисовым?

    – Он возник практически сразу – из-за того, что Игорь говорил много нелицеприятных вещей о чернокожих футболистах. На фоне этого они сильно повздорили и чуть не подрались.

    В целом Это’О не давил на партнеров и не был конфликтным. Да, много брал на себя, хотя делал это максимально профессионально.

    Но чтобы чему-то учить тренеров – никогда. Самуэль был капитаном и лидером «Анжи», много пахал, требовал, чтобы и другие игроки выкладывались по-максимуму.

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    Источник: Sport24

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