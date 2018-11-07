«Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром и Ахмедовым впервые в истории выиграл китайскую Суперлигу

«Шанхай СИПГ» победил «Бейджин Жэньхэ» (2:1) в матче 29-го тура китайской Суперлиги и завоевал золотые медали.

Клуб, за который выступают Халк (экс-нападающий «Зенита»), Оскар (бывший полузащитник «Челси») и Одил Ахмедов (бывший хавбек «Анжи» и «Краснодара») набрал 68 очков и за тур до окончания чемпионата опережает «Гуанчжоу Эвергранд» на восемь баллов.

«Шанхай СИПГ» выиграл Суперлигу впервые в своей истории [в прошлом сезоне командf стала второй, в позапрошлом – третьей]. Предыдущие семь лет чемпионом становился «Гуанчжоу Эвергранд».