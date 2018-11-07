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    «Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром и Ахмедовым впервые в истории выиграл китайскую Суперлигу

    «Шанхай СИПГ» победил «Бейджин Жэньхэ» (2:1) в матче 29-го тура китайской Суперлиги и завоевал золотые медали.

    Клуб, за который выступают Халк (экс-нападающий «Зенита»), Оскар (бывший полузащитник «Челси») и Одил Ахмедов (бывший хавбек «Анжи» и «Краснодара») набрал 68 очков и за тур до окончания чемпионата опережает «Гуанчжоу Эвергранд» на восемь баллов.

    «Шанхай СИПГ» выиграл Суперлигу впервые в своей истории [в прошлом сезоне командf стала второй, в позапрошлом – третьей]. Предыдущие семь лет чемпионом становился «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 17:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12

      Mavlon7777777 7 ноября 2018, 22:39

      Ахмедов хорош!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 7 ноября 2018, 21:48

      Молодцы! Отличные игроки, классная команда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 7 ноября 2018, 20:36

      Молодцы и китайцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 ноября 2018, 20:21

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 ноября 2018, 19:24

      как можно было упустить такого игрока?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 19:05

      Все что он хотел ,достиг и теперь надо ждать его возвращения в Европу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 ноября 2018, 18:49

      Было бы интересно посмотреть на турнир из 6 - 8 наших и китайских команд в зимний период.

      1
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 7 ноября 2018, 18:43

      Ай да обратно в Зенит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 18:26

      молодцы! а Зенит даже в ЛЧ попасть не может вот такой парадокс

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 ноября 2018, 18:24

      Кто бы что ни говорил, а Халк был украшением всего нашего чемпионата..

      5
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