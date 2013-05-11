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Анте Вукушич
Статистика
Анте Вукушич - статистика
Завершил карьеру
4 июня 1991 (35)
#77 | Нападающий
177 см | 68 кг
Хорватия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
19
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1 : 0
11.05.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4 : 1
05.05.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0 : 3
27.04.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
21.04.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
1' - 58'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 1
10.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0 : 1
03.03.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
75' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
1' - 71'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6 : 0
27.01.2013
Пескара
53' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0 : 2
20.01.2013
Торино
74' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 0
12.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 2
06.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4 : 1
16.12.2012
Пескара
1' - 65'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
1' - 87'
73'
74'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5 : 1
02.12.2012
Пескара
1' - 67'
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
1' - 56'
44'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1 : 6
10.11.2012
Ювентус
65' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
21.10.2012
Пескара
54' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 3
07.10.2012
Лацио
1' - 66'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 2
30.09.2012
Пескара
1' - 67'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1 : 0
26.09.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2 : 3
16.09.2012
Сампдория
1' - 80'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
01.09.2012
Пескара
46' - 90'
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