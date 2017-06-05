Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анте Вукушич - новости

    #77 | Нападающий
    Имя Анте
    Фамилия Вукушич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1991 (31 год)
    Рост 177
    Вес 68
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    • Читайте нас: 
    11