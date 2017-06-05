Экс-форвард «Гройтер Фюрта» Вукушич стал игроком «Тосно»

«Тосно» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Анте Вукушичем. С февраля 2016 по май 2017 года хорват защищал цвета немецкого «Гройтер Фюрта», выступающего во второй Бундеслиге. Также в своей карьере 26-летний игрок выступал за «Хайдук», «Пескару», «Лозанна-Спорт» и «Ваасланд-Беверен».

twit text — ФК ТОСНО (@fctosno) 5 июня 2017 г.