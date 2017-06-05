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    Экс-форвард «Гройтер Фюрта» Вукушич стал игроком «Тосно»

    «Тосно» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Анте Вукушичем. С февраля 2016 по май 2017 года хорват защищал цвета немецкого «Гройтер Фюрта», выступающего во второй Бундеслиге. Также в своей карьере 26-летний игрок выступал за «Хайдук», «Пескару», «Лозанна-Спорт» и «Ваасланд-Беверен».

    Источник: ФК «Тосно»

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    05.06.2017 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 17:18

      О!.. Трансферный каток Тосно набирает скорость. Гройтер ...што? Это хде? И в этом што-то хде-то персонаж сыграл аж целых 9 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Ну как сыграл.. Выходил на замены. Огненный трансфер.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 июня 2017, 17:16

      в 20 лет был талантом Хорватии, щас полностью скатился... Удачи ему, может ещё наладит карьеру!

      -1
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      Рейтинг: +71

      besk 5 июня 2017, 16:42

      Кто из них?

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:34

      Для Тосны другого и ожидать нельзя было.

      0
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