Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Пескара
Ювентус - Пескара: обзор матча 06 апреля 2013
Ювентус
06.04.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Пескара
73'
М. Вучинич (П)
78'
М. Вучинич
83'
Э. Касчионе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Пескара
88'
Желтая карточка
Ф. Модесто
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Касчионе
Замена
М. Исла
️️️️
Л. Бонуччи
81'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Вучинич
Пас отдал
К. Асамоа
78'
Желтая карточка
М. Вучинич
74'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вучинич
73'
72'
Красная карточка
Д. Риццо
70'
Замена
Н. Арсе
️️️️
П. Кролдруп
67'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
66'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Д. Капрари
58'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Х. Кинтеро
Желтая карточка
Л. Бонуччи
50'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
32'
Травма
С. Джовинко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
32
Франческо Модесто
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
(К)
ЛВ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
18
Джузеппе Риццо
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
46
Марко Виттильо
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
3-5-2
30
Сторари
19
Бонуччи
13
Пелузо
4
Марроне
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
15
Джаккерини
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
21
Джовинко
4-2-1-1-2
22
Пелиццоли
2
Занон
19
Капуано
3
Кролдруп
32
Модесто
40
Ромуло Тоньи
18
Риццо
11
Кинтеро
10
Скулли
10
Капрари
32
Сфорцини
19
Бонуччи
22
Исла
22
Исла
19
Бонуччи
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
3
Кролдруп
2
Арсе
2
Арсе
3
Кролдруп
10
Капрари
34
Касчионе
34
Касчионе
10
Капрари
11
Кинтеро
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
11
Кинтеро
Остались в запасе
Ювентус
Пескара
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
9
Милтон Каральо
ЦФ
46
Марко Виттильо
ЦЗ
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
9
Милтон Каральо
ЦФ
46
Марко Виттильо
ЦЗ
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Ювентус - Пескара
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Пескара
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+