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Франко Хара
Статистика
Франко Хара - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1988 (38), Вилла Мария
#26 | Нападающий
179 см | 70 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
30
3
6
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 0
13.05.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
1 : 2
05.05.2012
Реал
1' - 90'
5'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
2 : 1
01.05.2012
Эспаньол
1' - 88'
28'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3 : 1
28.04.2012
Гранада
52' - 90'
67'
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
1 : 0
22.04.2012
Хетафе
1' - 89'
18'
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
1 : 0
15.04.2012
Гранада
57' - 90'
87'
Испания. Примера, 33 тур
Гранада
2 : 2
11.04.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
08.04.2012
Гранада
81' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
58' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
0 : 3
26.03.2012
Севилья
1' - 57'
38'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
5 : 3
20.03.2012
Гранада
1' - 46'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 1
17.03.2012
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 1
04.03.2012
Валенсия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
2 : 1
26.02.2012
Гранада
1' - 74'
34'
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
4 : 1
19.02.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
3 : 1
12.02.2012
Гранада
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
2 : 1
06.02.2012
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 2
29.01.2012
Гранада
1' - 68'
40'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
21.01.2012
Гранада
84' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
1 : 2
14.01.2012
Райо Вальекано
1' - 74'
72'
Испания. Примера, 17 тур
Гранада
2 : 1
18.12.2011
Леванте
1' - 81'
74'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
1' - 90'
54, 58'
39'
Испания. Примера, 15 тур
Гранада
1 : 0
05.12.2011
Сарагоса
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
27.11.2011
Гранада
1' - 68'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 2
31.10.2011
Гранада
62' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Спортинг
2 : 0
22.10.2011
Гранада
68' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
0 : 0
15.10.2011
Атлетико
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
1 : 1
25.09.2011
Осасуна
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
20.09.2011
Гранада
1' - 62'
54'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 0
17.09.2011
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
4 : 0
12.09.2011
Гранада
1' - 90'
55'
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