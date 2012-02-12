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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 12 февраля 2012
Вильярреал
12.02.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
16'
М. Рубен
64'
Б. Валеро
73'
Ж. Сезар (АГ)
50'
И. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Камуньяс
Вторая желтая
П. Диакате
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
М. Рубен
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Ж. Сезар
Желтая карточка
П. Диакате
Замена
Э.
️️️️
Г. Сикейра
Замена
И. Уче
️️️️
Ф. Рико
ГОЛ! 2:1!
Б. Валеро
Пас отдал
Х. Камуньяс
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Нилмар
Замена
П. Диакате
️️️️
И. Лопес
Желтая карточка
Кани
ГОЛ! 1:1!
И. Лопес
Пас отдал
К. Мартинш
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
О. Игало
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Пас отдал
Кани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
24
Марчена
25
Сапата
6
Лопес
17
Камуньяс
19
Сенна
6
Валеро
8
Кани
15
Рубен
7
Нилмар
4-3-2-1
25
Сезар
12
Ньом
12
Лопес
20
Гомес
6
Сикейра
4
Рико
17
Рико
22
Мартинш
26
Хара
11
Бенитес
9
Игало
7
Нилмар
9
Кастеллани
9
Кастеллани
7
Нилмар
17
Камуньяс
30
Перес
30
Перес
17
Камуньяс
15
Рубен
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
15
Рубен
12
Лопес
15
Диакате
15
Диакате
12
Лопес
4
Рико
14
Уче
14
Уче
4
Рико
6
Сикейра
19
Энрике
19
Энрике
6
Сикейра
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Вильярреал - Гранада
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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