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Ла Лига 2026/2027
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 07 декабря 2011
Гранада
07.12.2011, среда, 21:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
54'
Г. Сикейра
58'
К. Мартинш
23'
В. Касадесус
67'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Мальорка
+4
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Сендрос
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Т. Пина
Замена
И. Уче
️️️️
Д. Бенитес
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Хемед
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Альфаро
Замена
А. Хименес
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Карлос Нуньеш
️️️️
Ж. Виктор
Замена
Д. Зуиверлон
️️️️
П. Бигас
Замена
Х. Йебда
️️️️
О. Игало
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
Д. Кортес
️️️️
А. Ньом
Желтая карточка
К. Мартинш
ГОЛ! 2:1!
К. Мартинш
Пас отдал
Ф. Хара
Замена
М. Перейра
️️️️
Э. Нсуе
ГОЛ! 1:1!
Г. Сикейра
Пас отдал
Ф. Хара
Замена
О. Игало
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
Э. Нсуе
Желтая карточка
Ф. Хара
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
А. Альфаро
Желтая карточка
Д. Бенитес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Чико
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-3-2-1
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
15
Диакате
12
Ньом
22
Мартинш
16
Уртадо
17
Рико
11
Бенитес
26
Хара
19
Геихо
3-4-1-2
13
Ават
22
Сендрос
6
Бигас
15
Чико
3
Виктор
19
Марти
17
Пина
5
Кастро
20
Альфаро
10
Нсуе
11
Касадесус
12
Ньом
21
Кортес
21
Кортес
12
Ньом
Игало
8
Йебда
8
Йебда
Игало
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
11
Бенитес
14
Уче
14
Уче
11
Бенитес
16
Уртадо
9
Игало
9
Игало
16
Уртадо
3
Виктор
16
Нуньеш
16
Нуньеш
3
Виктор
6
Бигас
51
Зуиверлон
51
Зуиверлон
6
Бигас
17
Пина
12
Тиссоне
12
Тиссоне
17
Пина
10
Нсуе
7
Перейра
7
Перейра
10
Нсуе
20
Альфаро
10
Хемед
10
Хемед
20
Альфаро
5
Кастро
20
Хименес
20
Хименес
5
Кастро
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Гранада - Мальорка
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
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