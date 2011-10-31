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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 31 октября 2011
Севилья
31.10.2011, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
1'
Ману
79'
А. Геихо
90'
М. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
+2
Замена
М. Уртадо
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 1:2!
М. Рико
Пас отдал
О. Игало
Замена
Л. Альберто
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 1:1!
А. Геихо
Замена
О. Игало
️️️️
И. Уче
Замена
Ф. Хара
️️️️
Й. Молло
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Г. Сикейра
ГОЛ! 1:0!
Ману
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Варас
4
Касерес
14
Эскюде
4
Спахич
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
15
Троховски
11
Ракитич
7
Ману
11
Кануте
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
12
Лопес
5
Майнц
6
Сикейра
4
Рико
23
Гомес
17
Рико
89
Молло
14
Уче
19
Геихо
15
Троховски
18
Альберто
18
Альберто
15
Троховски
11
Кануте
23
Арментерос
23
Арментерос
11
Кануте
23
Гомес
16
Уртадо
16
Уртадо
23
Гомес
89
Молло
26
Хара
26
Хара
89
Молло
14
Уче
9
Игало
9
Игало
14
Уче
Остались в запасе
Севилья
Гранада
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Севилья - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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