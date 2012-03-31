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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Гранада
Расинг - Гранада: обзор матча 31 марта 2012
Расинг
31.03.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
89'
Г. Сикейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Гранада
+3
Замена
М. Лусена
️️️️
А. Гомес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Сикейра
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Замена
Хайме
️️️️
Д. Бенитес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
П. Мунитис
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Ф. Хара
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
Д. Майнц
Замена
М. Арана
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
Г. Колса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Кристиан Стуани
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Гранада
2
Роберто
ВР
21
Давид Кортес
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
11
Дани Бенитес
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
30
Хави Мартинес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
19
Энрике
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-1-2-1-2
0
Фернандес
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
5
Сисма
3
Торрехон
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
7
Стуани
10
Бедиа
15
Бабакар
4-2-3-1
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
5
Майнц
21
Кортес
23
Гомес
17
Рико
11
Бенитес
14
Уче
16
Уртадо
9
Игало
18
Диоп
30
Мартинес
30
Мартинес
18
Диоп
27
Гонсалес
10
Мунитис
10
Мунитис
27
Гонсалес
15
Бабакар
17
Арана
17
Арана
15
Бабакар
11
Бенитес
9
Хайме
9
Хайме
11
Бенитес
23
Гомес
18
Лусена
18
Лусена
23
Гомес
9
Игало
26
Хара
26
Хара
9
Игало
Остались в запасе
Расинг
Гранада
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
25
Жулио Сезар
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Расинг - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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