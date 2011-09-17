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Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 17 сентября 2011
Гранада
17.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
56'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Йебда
Пенальти не реализован!
Д. Росси
Желтая карточка
П. Диакате
Желтая карточка
М. Рико
Замена
А. Геихо
️️️️
И. Уче
Замена
М. Рико
️️️️
К. Мартинш
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Замена
Нилмар
️️️️
М. Рубен
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
Пас отдал
Г. Сикейра
Желтая карточка
Д. Майнц
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Желтая карточка
М. Уртадо
Желтая карточка
Х. Йебда
17'
Желтая карточка
К. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
4-3-2-1
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
16
Уртадо
8
Йебда
22
Мартинш
11
Бенитес
26
Хара
14
Уче
3-2-3-2
1
Санчес
25
Сапата
37
Мусаккио
24
Марчена
2
Гаспар
21
Катала
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
25
Росси
15
Рубен
8
Йебда
23
Гомес
23
Гомес
8
Йебда
22
Мартинш
17
Рико
17
Рико
22
Мартинш
14
Уче
19
Геихо
19
Геихо
14
Уче
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
21
Катала
18
Де Гузман
18
Де Гузман
21
Катала
15
Рубен
7
Нилмар
7
Нилмар
15
Рубен
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
13
Диего Мариньо
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Гранада - Вильярреал
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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