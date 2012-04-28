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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 28 апреля 2012
Леванте
28.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
46'
А. Коне
74'
Х. Торрес
84'
Вальдо
67'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
П. Ботельо
ГОЛ! 3:1!
Вальдо
Пас отдал
П. Ботельо
Желтая карточка
Ж. Сезар
Замена
Э.
️️️️
М. Уртадо
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Коне
ГОЛ! 2:1!
Х. Торрес
Пас отдал
Вальдо
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
Пас отдал
Ф. Хара
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
Замена
О. Игало
️️️️
А. Геихо
Замена
Ф. Хара
️️️️
Б. Гомес
Желтая карточка
И. Лопес
Желтая карточка
А. Коне
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
Пас отдал
Вальдо
+1
Желтая карточка
А. Геихо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Иньиго Лопес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
19
Алекс Геихо
АП
9
Хайме
ПВ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
19
Лопес
22
Кабрал
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
26
Ботельо
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
3-3-3-1
25
Сезар
12
Ньом
6
Сикейра
20
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
17
Рико
9
Хайме
19
Геихо
12
Лопес
16
Уртадо
26
Ботельо
15
Фаринос
15
Фаринос
26
Ботельо
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
2
Коне
5
Геззаль
5
Геззаль
2
Коне
20
Гомес
26
Хара
26
Хара
20
Гомес
16
Уртадо
19
Энрике
19
Энрике
16
Уртадо
19
Геихо
9
Игало
9
Игало
19
Геихо
Остались в запасе
Леванте
Гранада
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Леванте - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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