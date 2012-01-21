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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 21 января 2012
Эспаньол
21.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
26'
Р. Баэна
45'
Х. Верду (П)
80'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
Замена
Кристиан
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
Хайме
Замена
Ф. Хара
️️️️
А. Ньом
Замена
О. Игало
️️️️
Г. Сикейра
ГОЛ! 3:0!
Р. Фонте
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Р. Фонте
️️️️
Тьеви
Замена
Хайме
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Верду
ГОЛ! 1:0!
Р. Баэна
Пас отдал
Тьеви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Бакари
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Гранада
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
9
Хайме
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
3-2-3-2
1
Касилья
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
12
Вила
14
Галан
5
Ромарик
7
Вайсс
15
Баэна
25
Верду
23
Тьеви
3-3-1-2
25
Сезар
12
Ньом
5
Майнц
6
Сикейра
4
Рико
23
Гомес
17
Рико
11
Бенитес
14
Уче
19
Геихо
7
Вайсс
16
Кристиан
16
Кристиан
7
Вайсс
25
Верду
6
Гомес
6
Гомес
25
Верду
23
Тьеви
17
Фонте
17
Фонте
23
Тьеви
23
Гомес
9
Хайме
9
Хайме
23
Гомес
12
Ньом
26
Хара
26
Хара
12
Ньом
6
Сикейра
9
Игало
9
Игало
6
Сикейра
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
9
Бакари
ЦФ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
9
Бакари
ЦФ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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