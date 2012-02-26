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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 26 февраля 2012
Осасуна
26.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
26'
Д. Некунам
29'
Д. Лекич
30'
М. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
Желтая карточка
Р. Гарсия
+3
+1
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
Э.
Желтая карточка
Лоло
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
А. Дамиа
️️️️
А. Сехудо
Замена
Лоло
️️️️
Р. Лама
Вторая желтая
Ф. Пуньяль
Замена
Э.
️️️️
Ф. Хара
Замена
Хайме
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Лекич
Замена
О. Игало
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 2:1!
М. Рико
ГОЛ! 2:0!
Д. Лекич
ГОЛ! 1:0!
Д. Некунам
Пас отдал
А. Сехудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
11
Нино
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
4
Фланьо
23
Серхио
22
Райтала
2
Бертран
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Сехудо
14
Лама
14
Гарсия
16
Лекич
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
20
Гомес
15
Диакате
5
Майнц
4
Рико
17
Рико
23
Гомес
22
Мартинш
26
Хара
14
Уче
16
Сехудо
2
Дамиа
2
Дамиа
16
Сехудо
14
Лама
8
Лоло
8
Лоло
14
Лама
16
Лекич
6
Бальде
6
Бальде
16
Лекич
23
Гомес
9
Хайме
9
Хайме
23
Гомес
26
Хара
19
Энрике
19
Энрике
26
Хара
22
Мартинш
9
Игало
9
Игало
22
Мартинш
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Осасуна - Гранада
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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