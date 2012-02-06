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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 06 февраля 2012
Гранада
06.02.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Малага
57'
О. Игало
81'
И. Лопес
68'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
Замена
Ф. Рико
️️️️
О. Игало
Замена
И. Уче
️️️️
К. Мартинш
Красная карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 2:1!
И. Лопес
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Э.
️️️️
Д. Бенитес
Замена
Ресио
️️️️
Э. Мареска
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Н. Монреаль
Замена
Дуда
️️️️
Д. Буонанотте
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
М. Рико
Желтая карточка
Х. Йебда
+1
Желтая карточка
Б. Гомес
Желтая карточка
М. Рико
13'
Желтая карточка
Х. Гамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
4-3-2-1
25
Сезар
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
22
Мартинш
17
Рико
8
Йебда
11
Бенитес
26
Хара
9
Игало
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Монреаль
8
Касорла
28
Тулалан
16
Мареска
30
Фернандес
30
Буонанотте
23
Рондон
9
Игало
4
Рико
4
Рико
9
Игало
22
Мартинш
14
Уче
14
Уче
22
Мартинш
11
Бенитес
19
Энрике
19
Энрике
11
Бенитес
16
Мареска
36
Ресио
36
Ресио
16
Мареска
30
Буонанотте
17
Дуда
17
Дуда
30
Буонанотте
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
Остались в запасе
Гранада
Малага
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Гранада - Малага
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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