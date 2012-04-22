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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 22 апреля 2012
Гранада
22.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
18'
Ф. Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
+2
Желтая карточка
Мику
Замена
М. Лусена
️️️️
Ф. Хара
Замена
Т. Масилела
️️️️
Мане
Замена
А. Геихо
️️️️
И. Уче
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Д. Кастро
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
А. Баррада
️️️️
Мичел
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хара
Пас отдал
К. Мартинш
18'
Желтая карточка
Б. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Иньиго Лопес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
26
Франко Хара
ПВ
11
Дани Бенитес
ПВ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Мане
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
3-2-3-2
25
Сезар
20
Гомес
6
Сикейра
12
Ньом
22
Мартинш
17
Рико
12
Лопес
14
Уче
11
Бенитес
16
Уртадо
26
Хара
4-3-2-1
13
Мойя
23
Торрес
6
Диас
2
Мане
4
Алексис
8
Мичел
25
Ласен
14
Гавилан
16
Риос
17
Кастро
20
Мику
26
Хара
18
Лусена
18
Лусена
26
Хара
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
14
Уче
19
Геихо
19
Геихо
14
Уче
2
Мане
24
Масилела
24
Масилела
2
Мане
8
Мичел
10
Баррада
10
Баррада
8
Мичел
17
Кастро
19
Гуиса
19
Гуиса
17
Кастро
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Гранада - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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