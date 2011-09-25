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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 25 сентября 2011
Гранада
25.09.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
64'
Ф. Рико
29'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
Замена
И. Бальде
️️️️
Р. Лама
Замена
Д. Некунам
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Рико
Замена
Х. Кальеха
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рико
Пас отдал
Ф. Хара
Желтая карточка
К. Сола
Замена
Ф. Рико
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
М. Уртадо
+2
Желтая карточка
Х. Йебда
Замена
А. Геихо
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Р. Лама
Замена
Хайме
️️️️
Г. Сикейра
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-2-1
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
16
Уртадо
22
Мартинш
8
Йебда
11
Бенитес
26
Хара
14
Уче
4-2-1-3
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
3
Гонсалес
2
Дамиа
16
Сехудо
10
Пуньяль
14
Лама
9
Сола
11
Нино
14
Гарсия
6
Сикейра
9
Хайме
9
Хайме
6
Сикейра
16
Уртадо
4
Рико
4
Рико
16
Уртадо
22
Мартинш
19
Геихо
19
Геихо
22
Мартинш
16
Сехудо
11
Кальеха
11
Кальеха
16
Сехудо
14
Гарсия
6
Некунам
6
Некунам
14
Гарсия
14
Лама
6
Бальде
6
Бальде
14
Лама
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
13
Асьер Риесго
ВР
1
Рикарду
ВР
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
1
Рикарду
ВР
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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